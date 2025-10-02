صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پمز برن سینٹر کے 4ڈاکٹروں کا کام کرنے سے انکار

  • اسلام آباد
پمز برن سینٹر کے 4ڈاکٹروں کا کام کرنے سے انکار

اسلام آباد (ایس ایم زمان) پمز برن سینٹر کے چار پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز نے انچارج برن سینٹر و سربراہ شعبہ پلاسٹک سرجری ڈاکٹر عبدالخالق کے ماتحت کام کرنے سے انکار کردیا ہے۔

ڈاکٹرز نے سپروائزر کی تبدیلی تک برن سرجری پوسٹ گریجویشن پروگرام کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے ، ڈاکٹر ابراہیم، ڈاکٹر علی مجتبٰی، ڈاکٹر عمر سرور اور ڈاکٹر رضوان اللہ نے وفاقی وزیر اور سیکرٹری قومی صحت کو درخواست دی ہے جس میں ڈاکٹر عبدالخالق کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر صائق کو سپروائزر تعینات کرنے کی درخواست کی ہے ، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے دنیا کو بتایا کہ سپروائزر کے لیے ای ڈی کی جانب سے نامزدگی کی جاتی ہے ، ڈاکٹر صائق کی نامزدگی نہیں کی گئی ہے اس لیے یونیورسٹی بورڈ سپروائزر کی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے ، ای ڈی پمز ڈاکٹر رانا عمران نے کہا پروفیسر ڈاکٹر صائق سپروائزر کے لیے مطلوبہ قابلیت و تجربہ نہیں رکھتے اس لیے ان کی نامزدگی نہیں کی گئی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کراچی کے مسائل حل کرنے کے بجائے غیر متعلقہ افراد کو اختیارات دے دئیے گئے،میئر

بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 20ہزار روپے چالان ہوگا

جماعت اسلامی کی علما کویکجہتی غزہ مارچ کیلئے دعوت

ریڈ لائن منصوبہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنیکا فیصلہ

ہر شعبے میں چین کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں،گورنر

نیو کراچی ٹاؤن میں 600نئی گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن