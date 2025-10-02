پمز برن سینٹر کے 4ڈاکٹروں کا کام کرنے سے انکار
اسلام آباد (ایس ایم زمان) پمز برن سینٹر کے چار پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز نے انچارج برن سینٹر و سربراہ شعبہ پلاسٹک سرجری ڈاکٹر عبدالخالق کے ماتحت کام کرنے سے انکار کردیا ہے۔
ڈاکٹرز نے سپروائزر کی تبدیلی تک برن سرجری پوسٹ گریجویشن پروگرام کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے ، ڈاکٹر ابراہیم، ڈاکٹر علی مجتبٰی، ڈاکٹر عمر سرور اور ڈاکٹر رضوان اللہ نے وفاقی وزیر اور سیکرٹری قومی صحت کو درخواست دی ہے جس میں ڈاکٹر عبدالخالق کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر صائق کو سپروائزر تعینات کرنے کی درخواست کی ہے ، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے دنیا کو بتایا کہ سپروائزر کے لیے ای ڈی کی جانب سے نامزدگی کی جاتی ہے ، ڈاکٹر صائق کی نامزدگی نہیں کی گئی ہے اس لیے یونیورسٹی بورڈ سپروائزر کی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے ، ای ڈی پمز ڈاکٹر رانا عمران نے کہا پروفیسر ڈاکٹر صائق سپروائزر کے لیے مطلوبہ قابلیت و تجربہ نہیں رکھتے اس لیے ان کی نامزدگی نہیں کی گئی ہے ۔