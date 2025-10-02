نوٹس کیوں بھیجا ، ریسٹورنٹ مالک کے کہنے پر سی ڈی اے اہلکار معطل
اسلام آباد (ماہتاب بشیر) سی ڈی اے ایمرجنسی اینڈ ڈیز اسٹر مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے فوڈ آئوٹ لیٹ کو بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی پر بھیجے گئے شوکاز نوٹس کے جواب میں نوٹس بھیجنے والے افسر عماد الدین محمد کو ملازمت سے معطل کروا دیا گیا۔
دنیا کو دستیاب ڈیز اسٹر مینجمنٹ کے معطل کئے گئے افسر کو سی ڈی اے کا نفیڈیشنل سیل کے اسسٹنٹ ڈائر یکٹر محسن ظہیر قریشی کی جانب سے بھیجے گئے معطلی کے لیٹر میں کہا گیا کہ انہیں چیئرمین سی ڈی اے کی منظوری سے مس کنڈکٹ پر معطل کیا گیا ہے لیکن وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ دنیا کو دستیاب ایڈ یشنل ڈائر یکٹر بلڈنگ ایمر جنسی آڈٹ کی جانب سے نعیم خان میسرز سیور فوڈز بلیو ایریا کو بھیجے گئے شو کا ز نو ٹس میں کہا گیا تھا کہ 2018سے عمارت میں بلڈنگ اینڈ لائف سیفٹی اقدامات نہیں کئے گئے ہیں، متعدد نوٹس بھیجنے کے باوجود ہدایات پر عملدر آمد نہ کئے جانے سے بلڈنگ کو سیفٹی رولز دو ہزار دس اور دو ہزار سولہ کے تحت سیل کر دیا جائے گا، سات روز میں فوڈ آوٹ لیٹ کی جانب سے بلڈنگ حفاظتی اقدامات مکمل کرنے کی بجائے سات روز میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے متعلقہ افسر کو ہی ملازمت سے معطل کرا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فوڈ آئوٹ لیٹ کے مالک ممبر ایڈمن سی ڈی اے کے قریبی تصور کئے جاتے ہیں، کیپٹن اویس جو ڈی ایم اے کے انچارج ہیں اور چیف کمشنر کے ڈائر یکٹر سٹاف بھی ہیں کو کہا گیا تھا کہ مراسلہ بھیجنے والے افسر کو فی الفور معطل کیا جائے۔