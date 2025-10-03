صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسکیو 1122 مری کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری

مری (نمائندہ دنیا) ریسکیو 1122 مری کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ 2537 متاثرین کو بروقت ایمرجنسی سروسز فراہم کی گئیں۔۔۔

 254مریض راولپنڈی و اسلام آباد منتقل کیا گیا، 2537متاثرین کو بروقت امدادی سہولیات فراہم کیں۔ اس دوران کنٹرول روم کو 2504 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں جن پر بروقت ایکشن لیا گیا۔ ایمرجنسی کالز میں 181 روڈ ٹریفک حادثات، 8آگ لگنے کے واقعات، 1895میڈیکل ایمرجنسیز، 10کرائم سے متعلقہ ایمرجنسیز جبکہ 410 دیگر نوعیت کی ایمرجنسیز شامل تھیں۔

