سیٹلائٹ ٹاؤن، مسلح افراد نے سابق سفیر کے گھر پر قبضہ کر لیا

  • اسلام آباد
سیٹلائٹ ٹاؤن، مسلح افراد نے سابق سفیر کے گھر پر قبضہ کر لیا

راولپنڈی (خبر نگار) تھانہ صادق آباد کے علاقے سیٹیلائٹ ٹاؤن میں نامعلوم مسلح افراد نے سابق سفیر کے گھر پر قبضہ کرلیا۔

 تحریری درخواست کے باوجود پولیس کی طرف سے دادرسی نہ ہونے پر سابق سفیر کے بیٹے نے وزیراعظم اور آرمی چیف سے مدد کی اپیل کردی سابق سفیر ڈاکٹر فضل اقبال (مرحوم) کے بیٹے خالد نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سیٹیلائیٹ ٹائون میں والد نے 4 کنال سے زائد کا گھر خریدا تھا ،23 ستمبر کو چند نامعلوم افراد اس کے گھر آئے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے مکان خالی کرنے کو کہا قبضہ مافیا نے گھر پر موجود دو سیکورٹی گارڈز اور ملازمین کو بھی اغواء کرلیا ۔قبضہ مافیا کی جانب سے جان سے مارنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جارہی ہیں۔

