لائسنس کاحصول ،راولپنڈی ٹریفک پولیس کے دفاتر امیدواروں سے بھرگئے
راولپنڈی(خبر نگار)ٹریفک پولیس راولپنڈی کے دفاتر میں ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کیلئے آنے والوں کی لائنیں لگ گئیں ،شہریوں کی بڑی تعداد نے ڈرائیونگ لائسنسنگ سنٹرز کا رخ کرلیا، 3 دن کے دوران 21ہزار 5 سو سے زائد شہریوں کو لائسنسنگ کی سہولیات فراہم کی گئیں۔
ترجمان کے مطابق ٹریفک ہیڈ کوارٹرز سمیت 15لائسنسنگ سنٹرزشہریوں کو سروسز فراہم کرنے میں مصروف ہیں،ٹریفک ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں 24گھنٹے لائسنسنگ سروسز کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ سی ٹی او فرحان اسلم کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو صرف اصلی شناختی کارڈ کے ذریعے لائسنسنگ سہولت فراہم کی جا رہی ہے ، موٹر سائیکل سواروں کیلئے ایک ہی دن میں ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا بھی جاری ہے ، میرٹ و عزت دارانہ طریقے سے لائسنسنگ سروسز کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔