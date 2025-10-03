تلہ گنگ، شادی کی تقریب میں ٹینٹ لگاتے کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) شادی کی تقریب میں ٹینٹ کنوپی لگاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے تین نوجوان زخمی، ایک جاں بحق ہو گیا۔
محلہ ہوا پورہ نزد مکی مسجد کا رہائشی نوجوان عبداللہ اپنے دوستوں ملازم حسین، نعمان کے ہمراہ ٹینٹ کنوپی لگا رہے تھے کہ بجلی تاروں سے پائپ لگنے سے کرنے کی زد میں آگئے، عبداللہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ ملازم حسین، نعمان سمیت تین افراد جھلس گئے جنہیں سٹی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، مرحوم کو آبائی علاقہ میں سپردخاک کر دیا گیا۔