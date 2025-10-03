پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 300 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف
مری(نمائندہ دنیا)پنجاب فوڈ اتھارٹی مری نے کلڈنہ چوک مری میں موجود ملک شاپ کیخلاف ملاوٹ کرنے پر ایف آئی آر درج جبکہ 300 لیٹر ملاوٹی دودھ کو موقع پر تلف کر دیا۔ مقدمہ درج، دوکان کو سیل کر دیا گیا۔
ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی مری کے مطابق دودھ میں خشک پاوڈر اور ویجیٹیل آئل کی ملاوٹ کی جارہی تھی۔ کارروائی دودھ کے سیمپل فیل ہونے پر کی گئی، صوبے بھر میں دودھ کی سیمپلنگ کا عمل جاری ہے اور ملاوٹ کرنے والوں کیخلاف سخت قانونی کارروائیاں کی جارہی ہیں۔ شہری کسی بھی شکایت کہ صورت میں ہیلپ لائن 1223پر رابطہ کریں۔