گلوبل صمود فلوٹیلا کے بین الاقوامی شرکا کی گرفتاری قابل مذمت جماعت اہلسنت پاکستان

  • اسلام آباد
گلوبل صمود فلوٹیلا کے بین الاقوامی شرکا کی گرفتاری قابل مذمت جماعت اہلسنت پاکستان

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)جماعت اہلسنت پاکستان کے مرکزی و صوبائی رہنماؤں پیر سید مظہر سعید، پیر خالد سلطان، احسان الحق فریدی، پروفیسر ڈاکٹر صدیق خان اور۔۔۔

 صوبائی ترجمان صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی نے گلوبل صمود فلوٹیلا کے بین الاقوامی شرکا کی گرفتاری اور اسرائیل کی غزہ پر جاری وحشیانہ جارحیت کی مذمت کی ہے۔ جب تک عالم اسلام متحد ہوکر فلسطین اور غزہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، اسرائیل ظلم و بربریت جاری رکھے گا۔

