جاپانی سفارتخانہ کی زیراہتمام نمل میں ثقافتی پروگرام
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ثقافتی افہام و تفہیم کو فروغ دینے اور عوام سے عوام کے تعلقات کو مضبوط بنانے کیلئے جاپان کے سفارت خانے نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد کے جاپانی زبان سیکھنے والے طلباء کیلئے ثقافتی پروگرام کی تقریب کا انعقاد کیا۔
تقریب نے طلباء کو روایتی جاپانی ثقافت کے ساتھ براہ راست مشغول ہونے کا ایک موقع فراہم کیا جس سے ان کی جاپانی ثقافت کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا۔ سفارت خانہ جاپان کی ڈپٹی ہیڈ آف پبلک افیئرز مس عورا مامیکو نے جاپانی زبان اور ثقافت سیکھنے میں طلباء کی دلچسپی کیلئے ان کی تعریف کرتے ہوئے اسے دونوں لوگوں کو مزید قریب لانے کیلئے ایک پل قرار دیا۔