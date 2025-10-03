صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا کا آٹا راولپنڈی کو دیا جا رہا، حاجی عبدالوحید

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن خیبرپختونخوا کے صوبائی صدر حاجی عبدالوحید نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کے پی کا آٹا راولپنڈی کو دیا جا رہا ہے۔۔۔

 ایک ملک میں دو قانون ہیں، افغانستان میں آٹے کی سمگلنگ کا کہا جاتا ہے مگر اٹک کے مقام پر ہی گاڑیوں کو روک لیا جاتا ہے، دو لاکھ روپے فی گاڑی جرمانہ اور آٹا ضبط کر کے نیلام کیا جاتا ہے جس سے ہر گاڑی پر ڈیلرز کو پندرہ لاکھ سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر پنجاب سے آٹا نہیں منگوا سکتے تو افغانستان یا دوسرے ممالک سے آٹا منگوانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار دیگر رہنماؤں حاجی اکرم شاہ، ایاز خان، حاجی عبدالمنان اور اجمل بلوچ و دیگر کے ہمراہ نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں عوام کی روٹی 14روپے میں جبکہ کے پی میں 30روپے کی مل رہی ہے، اجمل بلوچ نے کہا کہ اس ملک میں 18ویں ترمیم برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے، ملک میں تین سال سے کسان رل رہا ہے، انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ آٹے کا بحران ختم کرے بصورت دیگر پنجاب بھر کے تاجر بھی آٹا ڈیلرز کے احتجاج میں شامل ہو جائیں گے۔

