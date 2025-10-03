خیبر پختونخوا کا آٹا راولپنڈی کو دیا جا رہا، حاجی عبدالوحید
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن خیبرپختونخوا کے صوبائی صدر حاجی عبدالوحید نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کے پی کا آٹا راولپنڈی کو دیا جا رہا ہے۔۔۔
ایک ملک میں دو قانون ہیں، افغانستان میں آٹے کی سمگلنگ کا کہا جاتا ہے مگر اٹک کے مقام پر ہی گاڑیوں کو روک لیا جاتا ہے، دو لاکھ روپے فی گاڑی جرمانہ اور آٹا ضبط کر کے نیلام کیا جاتا ہے جس سے ہر گاڑی پر ڈیلرز کو پندرہ لاکھ سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر پنجاب سے آٹا نہیں منگوا سکتے تو افغانستان یا دوسرے ممالک سے آٹا منگوانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار دیگر رہنماؤں حاجی اکرم شاہ، ایاز خان، حاجی عبدالمنان اور اجمل بلوچ و دیگر کے ہمراہ نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں عوام کی روٹی 14روپے میں جبکہ کے پی میں 30روپے کی مل رہی ہے، اجمل بلوچ نے کہا کہ اس ملک میں 18ویں ترمیم برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے، ملک میں تین سال سے کسان رل رہا ہے، انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ آٹے کا بحران ختم کرے بصورت دیگر پنجاب بھر کے تاجر بھی آٹا ڈیلرز کے احتجاج میں شامل ہو جائیں گے۔