بحریہ یونیورسٹی میں کمیونیکیشن کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل سسٹمز پر چوتھی بین الاقوامی کانفرنس
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کے E-8کیمپس میں کمیونیکیشن، کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل سسٹمز پر دوروزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
کانفرنس چیئر، ڈین انجینئرنگ سائنسز ڈاکٹر فیصل بشیر نے شرکاء کو کانفرنس میں خوش آمدید کہا، تحقیق اور جدت کے فروغ میں بحریہ یونیورسٹی کے کردار کو اجاگر کیا اور علم کے تبادلے میں C-CODEکے کردار کو سراہا۔ ریکٹر بحریہ یونیورسٹی وائس ایڈمرل آصف خالق ہلال امتیاز (ملٹری) (ریٹائرڈ) نے کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔