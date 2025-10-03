صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکنیکل و ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پر دو روزہ بین الاقوامی مکالمے کا آغاز

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سماجی و معاشی تغیرات کے تناظر میں ٹیکنیکل و ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پر دو روزہ بین الاقوامی مکالمہ اسلام آباد میں شروع ہوگیا۔

مکالمے کا انعقاد نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نے کیا، جس کی قیادت چیئرپرسن گلمینہ بلال نی کی ۔ اس مکالمے کو TVET سیکٹر سپورٹ پروگرام (TVET SSP) کی معاونت اور یورپی یونین، جی آئی زیڈ (GIZ)، برٹش کونسل اور دیگر شراکت داروں کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ بین الاقوامی ماہرین، پالیسی سازوں اور صنعت کے رہنماؤں نے پاکستان میں ہنر مندی کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا۔

