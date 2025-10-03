ٹیکنیکل و ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پر دو روزہ بین الاقوامی مکالمے کا آغاز
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سماجی و معاشی تغیرات کے تناظر میں ٹیکنیکل و ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پر دو روزہ بین الاقوامی مکالمہ اسلام آباد میں شروع ہوگیا۔
مکالمے کا انعقاد نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نے کیا، جس کی قیادت چیئرپرسن گلمینہ بلال نی کی ۔ اس مکالمے کو TVET سیکٹر سپورٹ پروگرام (TVET SSP) کی معاونت اور یورپی یونین، جی آئی زیڈ (GIZ)، برٹش کونسل اور دیگر شراکت داروں کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ بین الاقوامی ماہرین، پالیسی سازوں اور صنعت کے رہنماؤں نے پاکستان میں ہنر مندی کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا۔