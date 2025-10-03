صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن،کئی کنکشنز منقطع

  • اسلام آباد
بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن،کئی کنکشنز منقطع

اسلام آباد (دنیار پورٹ) چیف ایگزیکٹو آئیسکو انجینئر چوہدری خالد محمود کے بجلی چوری کے خلاف زیرو ٹالیرنس ویژن اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے۔۔۔

 چیف انجینئر آپریشن محمد کاشف شاہ کی سربراہی میں آئیسکو آپریشن، ایم اینڈ ٹی اور سرویلنس کی ٹیموں نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی۔ جی سیون کچی آبادی اسلام آباد اور مرکز میں چیکنگ کے دوران درجنوں غیر قانونی کنکشنز اور ایکسٹینشن پکڑے گئے۔ بروقت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے غیر قانونی کنکشنز اورایکسٹینشن منقطع کر دیئے گئے۔

