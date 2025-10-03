بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن،کئی کنکشنز منقطع
اسلام آباد (دنیار پورٹ) چیف ایگزیکٹو آئیسکو انجینئر چوہدری خالد محمود کے بجلی چوری کے خلاف زیرو ٹالیرنس ویژن اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے۔۔۔
چیف انجینئر آپریشن محمد کاشف شاہ کی سربراہی میں آئیسکو آپریشن، ایم اینڈ ٹی اور سرویلنس کی ٹیموں نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی۔ جی سیون کچی آبادی اسلام آباد اور مرکز میں چیکنگ کے دوران درجنوں غیر قانونی کنکشنز اور ایکسٹینشن پکڑے گئے۔ بروقت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے غیر قانونی کنکشنز اورایکسٹینشن منقطع کر دیئے گئے۔