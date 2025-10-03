فرانسیسی حکومت کی جانب سے سید جمال شاہ کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا
اسلام آباد (الماس حیدر نقوی) فرانسیسی حکومت نے پاکستان کے معروف فنکار، اداکار، مصور اور سلک روڈ کلچر سینٹر کے چیئرمین سید جمال شاہ کو آرٹ اور ثقافت کے اہم فرانسیسی ایواڈ سے نوازا ہے۔
فرانسیسی سفیر کی رہائش گاہ پر منعقدہ تقریب کے دوران پاکستان میں فرانسیسی سفیر نکولس گیلی نے سید جمال شاہ کو تمغے سے نوازا۔ فرانسیسی سفیر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آج آرٹ اور ثقافت کے میدان میں ایک منفرد شراکت کا جشن منانے کیلئے جمع ہوتے ہیں۔ جمال شاہ نے تہذیبوں، ثقافتوں اور عقائد کے پیچیدہ ورثے کو متوازن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر سید جمال شاہ نے انی فنون لطیفہ کی زندگی کے سفر پر روشنی ڈالی اور فرانسیسی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔