بی آئی ایس پی، 6 کروڑ لوگ مستفید ہو رہے، روبینہ خالد
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) چیئرپرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ بی آئی ایس پی کیخلاف باتیں کی جارہی ہیں، اس پروگرام کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، ہمارے پاس ساڑھے تین کروڑ لوگ رجسٹرڈ ہیں۔
آئندہ سے ہمارے ادارے کو بی آئی ایس پی کی بجائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لکھا اور پڑھا جائے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک کروڑ خاندانوں کی کفالت کرتا ہے۔ 6کروڑ لوگ اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، امیر لوگوں کیلئے پروگرام کی رقم کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی مگر غریب کیلئے بہت قیمتی ہے۔ یہ پروگرام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وژن کے مطابق ہے۔ ان خیا لات کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کیا، ہم صدر پاکستان اور وزیراعظم کے ماتحت ہیں صوبے کے ماتحت نہیں ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے اگرسیلاب متاثرین کو کیش دیا جائے تو ان کو فوری ریلیف مل سکتا ہے، لوگ متاثرہ علاقوں میں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ متاثرین کو محض راشن دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہم نے ہمیشہ مثبت بات کی ہے ہمیشہ کوشش رہی کے اچھے طریقے سے اداروں کی عزت میں اضافہ کیا جائے۔ نشوونما پروگرام کے تحت 36لاکھ ماؤں کو تحفظ اور بنیادی ضروریات دین کا رہی ہیں۔ اس میں ہمارے انتظامیہ کا خرچہ صرف ایک فیصد ہے باقی پروگرام پرخرچ کر رہے ہیں۔ تعلیمی وظائف کے تحت 1کروڑ 70لاکھ بچے سکولوں میں جاتے ہیں، یہ محض پروگرام نہیں بلکہ ایک عہدہے جوعوام کوخوشحال بنائے گا۔