صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی آئی ایس پی، 6 کروڑ لوگ مستفید ہو رہے، روبینہ خالد

  • اسلام آباد
بی آئی ایس پی، 6 کروڑ لوگ مستفید ہو رہے، روبینہ خالد

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) چیئرپرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ بی آئی ایس پی کیخلاف باتیں کی جارہی ہیں، اس پروگرام کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، ہمارے پاس ساڑھے تین کروڑ لوگ رجسٹرڈ ہیں۔

آئندہ سے ہمارے ادارے کو بی آئی ایس پی کی بجائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لکھا اور پڑھا جائے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک کروڑ خاندانوں کی کفالت کرتا ہے۔ 6کروڑ لوگ اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، امیر لوگوں کیلئے پروگرام کی رقم کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی مگر غریب کیلئے بہت قیمتی ہے۔ یہ پروگرام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وژن کے مطابق ہے۔ ان خیا لات کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کیا، ہم صدر پاکستان اور وزیراعظم کے ماتحت ہیں صوبے کے ماتحت نہیں ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے اگرسیلاب متاثرین کو کیش دیا جائے تو ان کو فوری ریلیف مل سکتا ہے، لوگ متاثرہ علاقوں میں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ متاثرین کو محض راشن دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہم نے ہمیشہ مثبت بات کی ہے ہمیشہ کوشش رہی کے اچھے طریقے سے اداروں کی عزت میں اضافہ کیا جائے۔ نشوونما پروگرام کے تحت 36لاکھ ماؤں کو تحفظ اور بنیادی ضروریات دین کا رہی ہیں۔ اس میں ہمارے انتظامیہ کا خرچہ صرف ایک فیصد ہے باقی پروگرام پرخرچ کر رہے ہیں۔ تعلیمی وظائف کے تحت 1کروڑ 70لاکھ بچے سکولوں میں جاتے ہیں، یہ محض پروگرام نہیں بلکہ ایک عہدہے جوعوام کوخوشحال بنائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ذخیرہ اندوزوں کیخلاف ایکشن آٹے ، گندم کی قیمتیں کم

مریم نواز ہسپتال مکوآنہ میں سیوریج کا نظام نہ بن سکا، زیر زمین پانی آلودہ ہونے لگا

اقبال سٹیڈیم میں پاکستان،جنو بی افریقہ سیریز کے انتظامات مکمل

چنیوٹ: فیصل آباد روڈ کی تعمیر میں تیزی، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

بلوچنی: ڈپٹی ڈی ای او جڑانوالہ کا مختلف سکولوں کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ