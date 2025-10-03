جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال کی صدارت میں جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے 2Dبار کوڈ پر عمل درآمد کیلیے جائزہ اجلاس ہوا۔
دس بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے سربراہان نمائندگان چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈریپ نے شرکت کی، اجلاس میں فارما ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے عملی نفاذ پر گفتگو کی گئی، فارما سیکٹر میں ڈیجیٹل اصلاحات کے نفاذ کو کامیاب بنائیں گے نمائندگان فارما انڈسٹری نے کہا کہ عوام کا اعتماد بحال رکھنے کیلئے ہمیں جدید نظام اختیار کرنے ہوں گے جعلی ادویات سے فارما انڈسٹری کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے، جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے ہرممکن اقدامات کو یقینی بنارہے ہیں۔