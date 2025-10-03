صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

  • اسلام آباد
جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال کی صدارت میں جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے 2Dبار کوڈ پر عمل درآمد کیلیے جائزہ اجلاس ہوا۔

 دس بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے سربراہان نمائندگان چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈریپ نے شرکت کی، اجلاس میں فارما ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے عملی نفاذ پر گفتگو کی گئی، فارما سیکٹر میں ڈیجیٹل اصلاحات کے نفاذ کو کامیاب بنائیں گے نمائندگان فارما انڈسٹری نے کہا کہ عوام کا اعتماد بحال رکھنے کیلئے ہمیں جدید نظام اختیار کرنے ہوں گے جعلی ادویات سے فارما انڈسٹری کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے، جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے ہرممکن اقدامات کو یقینی بنارہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہونہار پلس سکالر شپ پروگرام کا آغاز

ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل،ڈاکٹر آصف رائو

جرائم کے خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرانے کا حکم

کمشنرڈیرہ کا سیلاب متاثرین کی بحالی کاکام تیز کرنیکا حکم

وہاڑی جلد پنجاب کامثالی اور خوبصورت شہر بنے گا:ثاقب خورشید

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ