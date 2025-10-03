روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)پاکستان میں تعینات روس کے سفیر البرٹ خوریف نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں روسی زبان کے تیسرے اور چوتھے بیچ کے طلباء کو اسناد کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
روسی زبان سیکھنا نہ صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ روزگار اور کیریئر کے بے شمار نئے دروازے بھی کھولتی ہے۔ پاکستانی جوانوں کیلئے روس میں شاندار مواقع موجود ہیں۔ آج ہی روسی زبان سیکھنا شروع کریں تاکہ آپ روس میں اپنے مستقبل کو روشن اور کامیاب بناسکیں۔