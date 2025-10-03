پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) سلطنتِ عمان کے سفیر فہد خلف الخروصی نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی۔
فریقین نے تعلیم کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ خالد مقبول نے کہا کہ پاکستان اور عمان کے تعلقات تاریخی بنیادوں پر قائم ہیں اور باہمی دوستی پر مبنی یہ تعلقات خطے میں استحکام کا باعث ہیں۔ عمان کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں تعاون کے نئے راستے کھلیں گے۔ عمانی سفیر نے کہا کہ عمان نے جدیدیت کو اپنایا ہے لیکن اپنی ثقافت کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ دونوں ممالک کی وزارتِ تعلیم کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا، انہوں نے وفاقی وزیر کو اپنے دفتر آنے کی دعوت بھی دی۔