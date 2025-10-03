اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وزیراعظم شہباز شریف کے کوآرڈینیٹر برائے سیاحتی امور سردار یاسر الیاس نے چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا سے سی ڈی ہیڈکوارٹرز میں ملاقات کی۔
ملاقات میں دارالحکومت اسلام آباد کو سیاحت و میزبانی کی صنعت کے فروغ کے حوالے سے مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد شہر کو سیاحت کا مرکز بنانے کے حوالے سے کیبل کار، تھیم پارک سمیت سفاری پارک و دیگر منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سیاحت اور ہوٹل انڈسٹری کے فروغ کیلئے بہترین مواقع موجود ہیں۔ بلیو ایریا اور دیگر مقامات پر فوڈ سٹریٹ و پیڈسٹرین ٹریکس کے قیام پر بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ پارکنگ کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ڈیجیٹل پارکنگ متعارف کرا رہے ہیں۔ سردار یاسر الیاس نے کہا کہ سیاحت کو فروغ دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں سی ڈی اے کے ساتھ ہرممکن تعاون کیلئے تیار ہیں۔