راولپنڈی ڈویژن میں خصوصی زیرو ویسٹ صفائی آپریشن
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت راولپنڈی ڈویژن کی تمام تحصیلوں میں خصوصی زیرو ویسٹ صفائی آپریشن کیا گیا۔ اس موقع پر مساجد کے ملحقہ علاقوں اور۔۔۔
راستوں کو زیرو ویسٹ کرکے چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ صفائی مہم کے دوران نمازیوں میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے گئے اور صفائی ستھرائی میں تعاون کی اپیل بھی کی گئی۔اس سلسلے میں راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیموں نے مساجد کے آئمہ کرام اور خطیب حضرات سے ملاقاتیں کیں اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے خطبات اور بیانات میں صفائی اور ستھرا پنجاب پروگرام کا پیغام نمازیوں تک پہنچائیں۔