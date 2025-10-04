E-paper
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ٹرمپ کے20 نکات ہمارے نہیں:ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی،سعودیہ کیساتھ معاہدے کے بعد مزید ممالک شامل ہوئے تو نیٹو طرز کا اتحاد بن جائے گا،پاکستان مسلم امہ کی قیادت کریگا:اسحاق ڈار
پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا:شہباز شریف
آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑ کا گیا،کہتے ہیں معافی مانگو،کیوں مانگوں :مریم نواز
صمود فلو ٹیلا کی آخری کشتی پر بھی اسرائیل کا قبضہ،پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے
ججز تبادلہ کیس:صدر کا نوٹیفکیشن عدالتی آزادی کے منافی:جسٹس نعیم افغان او ر جسٹس شکیل کا اختلافی نوٹ
اسرائیل کا صمود فلوٹیلا کو روکنا انسانیت پر کھلا حملہ:بلاول
تازہ ترین
خضدار: سکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ الہندوستان کے 14 دہشت گرد ہلاک
غزہ جنگ بندی کے قریب ہیں، فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے: وزیراعظم
حماس کے ردعمل کے بعد اسرائیل نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ فوری روک دیا
آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے
پی آئی اے کا 25 اکتوبر سے برطانیہ کے لئے آپریشن کا باضابطہ اعلان
آج کے کالمز
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
