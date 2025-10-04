صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل ،منشیات فروشی،شراب فروشی میں ملوث 12ملزمان گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے قتل، منشیات فروشی،شراب فروشی اور غیر قانونی اسلحہ میں ملوث 12 ملزمان گرفتار کر لئے ۔۔۔۔

جاتلی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سابقہ رنجش پر فائرنگ کر کے شہری کو قتل کرنے والے اشتہاری کو گرفتار کرلیا۔ ملزم اکتوبر 2016سے مطلوب تھا، اس کے 3ساتھی پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ صدرواہ پولیس نے باپ اور بیٹے کو زخمی کرنے والے شخص کو گرفتار کرلیا۔ مختلف کارروائیوں میں چھ افراد کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد آئس اور 50لیٹر سے زائد شراب برآمد کر لی۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں چار افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کرلیا۔

 

 

