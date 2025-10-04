صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
قائد اعظم یونیورسٹی میں سیلا ب سے متعلق سیمینار کا انعقاد

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)ایریا سٹڈی سنٹر قائداعظم یونیورسٹی نے سیلاب سے مستقبل تک یو ایس پاکستان کلائمیٹ پارٹنرشپ کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا۔۔۔۔

تقریب میں خصوصی لیکچر میں این ڈی ایم اے کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) محمود حیات نے 1952میں سول ڈیفنس ایکٹ کے نفاذ سے لے کر آج کے ادارہ جاتی ڈھانچے تک مسلسل رکاوٹوں کے سائے میں پیش رفت کی تصویر پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے اخراج کرنے والے چین اور بھارت کے درمیان، پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی ماحولیاتی شراکت داری کو مضبوط بنانے کا مطالبہ پہلے سے کہیں زیادہ زور سے گونجتا ہے ۔ 

 

