محفوظ ، پُرامن رہائش معاشرتی خوشحالی استحکام کیلئے ناگزیر ،سینیٹر حافظ عبدالکریم
اسلام آباد ( اپنے رپورٹرسے )عالمی یومِ مسکن کے موقع پر امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے کہا ہے کہ گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی انسانی حق ہے ۔۔۔۔
ایک محفوظ اور پُرامن رہائش معاشرتی خوشحالی اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے ۔ پاکستان میں رہائش کے مسائل موجود ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں اور مربوط حکمتِ عملی کی ضرورت ہے ۔ ہر انسان کو بہتر رہائش، تحفظ اور بنیادی سہولتوں تک رسائی حاصل ہونی چاہیے ۔