آئیسکو ،بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ہی نئے کنکشنز اور ری کنکشنز کا اجرا ممکن ہو گا
اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) چیف ایگزیکٹیو آئیسکو انجینئر چودھری خالد محمود نے آئیسکو ہیڈ آفس اسلام آباد میں سی ای او نادرا ٹیکنالوجیز لمیٹڈ عمر خان آزاد کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کئے۔۔۔
جس کے تحت اب مستقبل میں بجلی کے نئے کنکشنز اور ری کنکشنز کیلئے صارف کے بائیو میٹرک تصدیق کو یقینی بنایا جائے گا۔اس اقدام سے جعلی اور غیر قانونی بجلی کنکشنز کا خاتمہ ممکن ہو گا، آئیسکو کو صارفین کی درست معلومات دستیاب ہوں گی مزید آئیسکو نادہندگان واجبات کی ادائیگی کے بغیر بجلی کا نیا کنکشن حاصل نہیں کر سکیں گے ۔