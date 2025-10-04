صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئیسکو ،بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ہی نئے کنکشنز اور ری کنکشنز کا اجرا ممکن ہو گا

  • اسلام آباد
آئیسکو ،بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ہی نئے کنکشنز اور ری کنکشنز کا اجرا ممکن ہو گا

اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) چیف ایگزیکٹیو آئیسکو انجینئر چودھری خالد محمود نے آئیسکو ہیڈ آفس اسلام آباد میں سی ای او نادرا ٹیکنالوجیز لمیٹڈ عمر خان آزاد کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کئے۔۔۔

 جس کے تحت اب مستقبل میں بجلی کے نئے کنکشنز اور ری کنکشنز کیلئے صارف کے بائیو میٹرک تصدیق کو یقینی بنایا جائے گا۔اس اقدام سے جعلی اور غیر قانونی بجلی کنکشنز کا خاتمہ ممکن ہو گا، آئیسکو کو صارفین کی درست معلومات دستیاب ہوں گی مزید آئیسکو نادہندگان واجبات کی ادائیگی کے بغیر بجلی کا نیا کنکشن حاصل نہیں کر سکیں گے ۔ 

 

