نوجوان دنیوی تعلیم کیساتھ دینی علوم بھی حاصل کریں ، ڈاکٹر حسن محی الدین
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سپریم کونسل کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے ای قرآن اور مینجمنٹ سائنسز کے موضوع پر لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ لیڈر منتشر قوم کو یکجا کرتا ہے ۔۔۔۔
وہ اپنی محنت کو اپنی ذات کا کمال نہیں اللہ کی عطا سمجھتا ہے ، حقیقی لیڈر کو سستی تشہیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں اور قرآن مجید پر غور و تدبر کریں ۔دنیا علوم کے ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دی جائے ۔