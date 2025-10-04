صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرائیونگ لائسنس کی بہتر سہولیات کیلئے 15نئے ڈیسک قائم

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے شہریوں کو لائسنسنگ کی سہولیات میں بہتری لانے کیلئے فیض آباد ٹریفک پو لیس ہیڈ کوارٹرز میں مزید 15نئے ڈیسک قائم کر دئیے ہیں۔۔۔

، چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد لائسنس کے حصول کے عمل کو مزید تیز، آسان اور مؤثر بنانا ہے ،جبکہ شہری اب کم وقت میں لائسنسنگ کی سہولیات حاصل کر سکیں گے ، جس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ دفتر میں رش اور انتظار کے وقت میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی، ٹریفک پولیس کی خدمت وینز بھی شہر کے مختلف علاقوں میں متحرک ہیں جو لائسنس کے حصول کے عمل کو عوام کی دہلیز تک پہنچا رہی ہیں،انہوں نے مزید کہا کہ لائسنسنگ کے عمل کو جدید ٹیکنالوجی اور شہریوں کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے ، جس میں آن لائن اپائنٹمنٹ سسٹم، ڈیجیٹل لائسنسنگ اور اب اضافی ڈیسک جیسے اقدامات ٹریفک پولیس کی عوام دوست پالیسیوں کا مظہر ہیں ۔

 

