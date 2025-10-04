ڈرائیونگ لائسنس کی بہتر سہولیات کیلئے 15نئے ڈیسک قائم
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے شہریوں کو لائسنسنگ کی سہولیات میں بہتری لانے کیلئے فیض آباد ٹریفک پو لیس ہیڈ کوارٹرز میں مزید 15نئے ڈیسک قائم کر دئیے ہیں۔۔۔
، چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد لائسنس کے حصول کے عمل کو مزید تیز، آسان اور مؤثر بنانا ہے ،جبکہ شہری اب کم وقت میں لائسنسنگ کی سہولیات حاصل کر سکیں گے ، جس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ دفتر میں رش اور انتظار کے وقت میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی، ٹریفک پولیس کی خدمت وینز بھی شہر کے مختلف علاقوں میں متحرک ہیں جو لائسنس کے حصول کے عمل کو عوام کی دہلیز تک پہنچا رہی ہیں،انہوں نے مزید کہا کہ لائسنسنگ کے عمل کو جدید ٹیکنالوجی اور شہریوں کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے ، جس میں آن لائن اپائنٹمنٹ سسٹم، ڈیجیٹل لائسنسنگ اور اب اضافی ڈیسک جیسے اقدامات ٹریفک پولیس کی عوام دوست پالیسیوں کا مظہر ہیں ۔