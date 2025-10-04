جڑواں شہروں میں مزید 25افراد ڈینگی مچھر کاشکار بن گئے
اسلام آباد ،راولپنڈی (خصوصی رپورٹر، نیوز ایجنسیاں ) وفاقی سیکرٹری صحت حامد یعقوب شیخ کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے اجلاس ہوا ۔۔۔
جس میں چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا، کمشنر راولپنڈی عامر خٹک، ضلعی انتظامیہ، سی ڈی اے بورڈ ممبران اور ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے افسران نے شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ جڑواں شہروں میں ڈینگی کیسز کی موجودہ شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہے ۔ اس وقت اسلام آباد میں 50 اور راولپنڈی میں 45 مریض زیر علاج ہیں ۔وفاقی سیکرٹری صحت نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ حساس ایریاز کی سخت نگرانی ، ڈینگی افزائش کے مقامات کا فوری خاتمہ یقینی بنایا جا ئے ،فوگنگ کا عمل تیزکیاجائے ۔ دریں اثنا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی سربراہی میں بھی ایک اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں ڈینگی کے 30مریض رپورٹ ہوئے ۔ ادھر راولپنڈی میں گزشتہ 24گھنٹوں میں 25 نئے کیس رپورٹ ہوئے جبکہ 61مریض راولپنڈی کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔
