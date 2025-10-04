غلط اقدامات نہ رکے تو عدالت جائیں گے ،ریلوے یونین
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ریلوے ورکر یونین کے عہدیداران نے کہا کہ ٹرینوں کی نجکاری، ٹھیکیداری نظام اور مزدور گھٹاؤ ،آفیسر بڑھاؤ پالیسی کو ختم کیا جائے ۔۔۔۔
ان خیالات کا اظہار ریلوے ورکر یونین کے سرپرستی اعلی قادر خان مندوخیل، مرکزی قائدین جنید اعوان ،ظفر اعجاز انور گجر ،طاہر محمود بھٹی، غلام نبی بروہی ،مبارک حسین نے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو ریلوے سے بے دخل کرنے اور افسروں کی تعداد بڑھانے پر وزیر ریلوے چیئرمین ریلوے اور جنرل منیجر ریلوے ہوش کے ناخن لیں۔ ورنہ غلط اقدامات پر ریلوے ورکر یونین کو سپریم کورٹ کا رخ کرنا پڑے گا۔ جعل سازوں کو ان کے گھر تک پہنچا کر دم لیا جائے گا۔