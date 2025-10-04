صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کے مقدمات میں نامزد دو مجر موں کو قید و جرما نہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی کی عدالتوں نے منشیات کے مقدمات میں نامزد دو مجرمان کو جرم ثابت ہونے پر قید و جرمانہ کی سزائیں سنائیں۔ عدالت نے دو منشیات سپلائرز کو مجموعی طور پر 23 سال قید اور۔۔۔

 10 لاکھ 80 ہزار روپے جرمانے کی سزائیں سنائیں۔ ضلعی عدالت نے مجرم نوید انور کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ۔ مجرم اسد کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی اور مجرم کو ستمبر 2024 میں تھانہ صادق آباد پولیس نے 1 کلو 410 گرام چرس سمیت گرفتار کیا تھا۔

 

