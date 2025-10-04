صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجا ب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،1200کلو ناقص گوشت تلف

  • اسلام آباد
پنجا ب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،1200کلو ناقص گوشت تلف

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے طویل ریکی کے بعد ناقص گوشت سپلائی کرنے والے گروہ کو پکڑ لیا ، 1 ہزار 200 کلو پانی لگا ناقص اور بدبودار گوشت کو تلف کردیا۔۔۔

خفیہ اطلاعات ملنے پر گھر پر چھاپہ مارا گیا اور ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔ گروہ کے سرغنہ نے وارث خان میں موجود ایک گھر میں گوشت کو سٹور کیا ہوا تھا جسے جھنگ سے لاکر جڑواں شہروں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ 12 ویٹرنری ڈاکٹرز نے گوشت کی جانچ کرکے انسانی استعمال کے لیے انتہائی مضر قرار دیا۔ مزید کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو پولیس نے موقع سے گرفتار کرلیا جبکہ تھانے میں مقدمے کا اندراج بھی کروا دیا گیا۔ 

 

