صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

35ہزار لٹر سفید محلول، 2من ناقص گھی تلف

  • اسلام آباد
35ہزار لٹر سفید محلول، 2من ناقص گھی تلف

لاہور(اے پی پی)فوڈ اتھارٹی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے 35 ہزار 200 لٹر تیار مضر صحت سفید محلول، 5ہزار 825 کلو پاؤڈر، 175 کلو کیمیکل اور 2 من ناقص گھی تلف کردیا۔۔۔

 لاہور میں ناقص ملک پاؤڈر گودام، جعلی دودھ بنانے والا کولیکشن سنٹر اور 3 سپلائر پکڑے گئے ،جعلسازی کا مکروہ دھندہ کرنے پر 4مقدمات درج کرا دیئے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق تلف کردہ دودھ میں پانی، پاؤڈر، ویجیٹیبل گھی کی ملاوٹ اور قدرتی غذائیت کی کمی پائی گئی جبکہ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ ڈیری فارم سے صارف تک پہنچنے والے دودھ کی ٹریسیبیلٹی اور چیکنگ کو یقینی بنایا جارہا ہے ،جعلساز مافیا کا ہر ہتھکنڈا ناکام بنا کر پنجاب کو ملاوٹ سے پاک کرنے کے مشن پر ہیں ۔انہوں نے کہاکہ شہری خوراک کے متعلق کسی قسم کی شکایت کی صورت میں1223پر اطلاع دیں، دودھ کے نام پر جعلی سفید محلول تیار اور فروخت کرنے والوں کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتاری اور غلط سمت میں ڈرائیونگ پر سخت کارروائی کا فیصلہ

کراچی امت کا دھڑکتا دل ، فلسطین کیلئے آواز بلند کریگا،منعم ظفر

سڑک پر پارکنگ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ؟ ہائیکورٹ

غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3 ملزمان پکڑے گئے

منشیات فروشی میں ملوث دو خواتین گرفتار

گھر سے لڑکی کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن