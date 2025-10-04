ٹیکنیکل بورڈ 10روزسے بغیر سربراہ ، انتظامی امورٹھپ
لاہور(خبر نگار) پنجاب ٹیکنیکل بورڈ بے آسرا چھوڑ دیا گیا ،ٹیکنیکل بورڈ گزشتہ دس روز سے بغیر سربراہ کے ہے کہ ٹیکنیکل بورڈ کا سربراہ نہ ہونے سے بورڈ میں انتظامی اور مالی امور ٹھپ ہوگئے ہیں ۔۔۔
سابقہ چیئرپرسن کا اضافی چارج 24 ستمبر کو ختم ہوا ،دس دن بعد بھی نئے سربراہ یا پرانی چیئرپرسن کے عہدے میں توسیع کی منظوری نہ ملی ۔چار دن پہلے چیئرپرسن کے عہدے میں توسیع کی سمری بھجوائی گئی تھی ۔بورڈ میں ڈیڑھ سال سے مستقل سربراہ کی تعیناتی بھی التوا کا شکار ہے ۔