صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکنیکل بورڈ 10روزسے بغیر سربراہ ، انتظامی امورٹھپ

  • اسلام آباد
ٹیکنیکل بورڈ 10روزسے بغیر سربراہ ، انتظامی امورٹھپ

لاہور(خبر نگار) پنجاب ٹیکنیکل بورڈ بے آسرا چھوڑ دیا گیا ،ٹیکنیکل بورڈ گزشتہ دس روز سے بغیر سربراہ کے ہے کہ ٹیکنیکل بورڈ کا سربراہ نہ ہونے سے بورڈ میں انتظامی اور مالی امور ٹھپ ہوگئے ہیں ۔۔۔

 سابقہ چیئرپرسن کا اضافی چارج 24 ستمبر کو ختم ہوا ،دس دن بعد بھی نئے سربراہ یا پرانی چیئرپرسن کے عہدے میں توسیع کی منظوری نہ ملی ۔چار دن پہلے چیئرپرسن کے عہدے میں توسیع کی سمری بھجوائی گئی تھی ۔بورڈ میں ڈیڑھ سال سے مستقل سربراہ کی تعیناتی بھی التوا کا شکار ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سموگ:سکولوں میں آؤٹ ڈورسر گرمیوں پر پابندی

ویمن یونیورسٹی ، سیلاب متاثرین کیلئے خدمات پر سرٹیفکیٹس تقسیم

کوٹ ادو ، اکتوبر ’’سپورٹس منتھ‘‘قرار، کھیلوں کی افتتاحی تقریب

اسرائیلی جارحیت کیخلاف جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی

میلسی کیلئے 6ارب کے ترقیاتی منصوبے منظور،جہانزیب کھچی

نوجوانوں کی فنڈ ریزنگ ‘سیلاب زدہ گھرانوں میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن