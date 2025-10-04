ایپکا ، آگیکا کا مطالبات کیلئے 14اکتوبر کو دھرنے کااعلان
لاہور (خبر نگار) آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن (ایپکا)، پاکستان ملی لیبر فیڈریشن، آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس (اگیگا) نے مطالبات کے حصول کے لیے 14 اکتوبر کو لاہور میں احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے ۔۔۔
اجلاس میں متفقہ طور پر اس بات پر زور دیا گیا کہ سرکاری و نیم سرکاری ملازمین کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جس کے خلاف اب متحد ہو کر آواز بلند کرنا ناگزیر ہو چکا ہے ۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رانا جبران اور خالد جاوید سنگھیڑا نے کہا کہ ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی نجکاری تعلیم دشمن پالیسی ہے ۔