نادرا نے موبائل ایپ سے اپوائنٹ منٹ بکنگ کی سہولت متعارف کروادی

  • اسلام آباد
نادرا نے موبائل ایپ سے اپوائنٹ منٹ بکنگ کی سہولت متعارف کروادی

اسلام آباد (آئی این پی)نادرا نے دفاتر میں قطار اور انتظار کی زحمت ختم کر کے اپوائنٹ منٹ سسٹم متعارف کرا دیا ،نادرا نے سہولت حاصل کرنے والوں کے لئے اپوائنٹ منٹ کی سہولت متعارف کرا دی۔۔۔

، پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپوائنٹ منٹ بک کرائی جا سکتی ہے ،اپنے مطلوبہ نادرا دفتر کی اپوائنٹ منٹ بک کرکے نادرا دفتر وزٹ کیا جا سکے گا۔اپوائنٹ منٹ کے بعد کسی قطار میں لگنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔متعلقہ نادرا سینٹر پر اپنی سہولت کے مطابق تاریخ اور وقت لیا جا سکے گا۔

 

 

