عوامی تحفظ اولین ترجیح ہے اوگرا کی فیصل آباد میں ایل پی جی پلانٹس کی سیفٹی چیکنگ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیار رپورٹ )اوگرا نے بذریعہ پبلک نوٹس مؤرخہ 27-05-2025 ایل پی جی کمپنیوں کو ہدایات جاری کیں کہ غیر قانونی دوکانوں اور ڈیکینٹرز کو ایل پی جی کی فروخت بند کریں، ڈسٹری بیوٹرز کا انوینٹری آڈٹ کریں اور۔۔۔

ناقص سلنڈرز کا خاتمہ کریں۔ اوگرا لاہور ریجن، ضلعی انتظامیہ اور سول ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ کے افسران نے فیصل آباد کے ایل پی جی پلانٹس کا معائنہ کیا ۔ انتظامیہ کو حفاظتی تدابیر اور ایس او پیز کے نفاذ کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کیں۔ خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔

 

