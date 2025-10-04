ہنرمند ی ،مہارت پاکستان کا وقار ،معاشی ترقی ،وجہیہ قمر
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی وزیر مملکت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت وجہیہ قمر نے کہا ہے کہ ہنر مندی اور مہارت صرف روزگار کے اوزار نہیں ہیں بلکہ پاکستان کا وقار اور معاشی ترقی کے ہتھیار ہیں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیوٹیک کے زیر اہتمام دو روزہ عالمی ڈائیلاگ کے موقع پر اپنے خطاب میں کیا ۔ انہوں نے کہا کہ ہنر کو کام کے مستقبل کے ساتھ جوڑنا چاہیے ۔ الیکٹرک گاڑیوں، زرعی ٹیکنالوجی اور سبز معیشت پر ان کا زور ترقی کی نئی سرحدوں کی عکاسی کرتا ہے جہاں پاکستان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ۔ اگر ہمارا تربیتی نظام پرانا رہتا ہے تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو پیچھے چھوڑنے کا خطرہ ہے ، پاکستان میں جرمن سفیر انا لیپل نے کہا کہ اس عالمی مکالمے میں پیشہ وارانہ وفنی تعلیم کے لیے جو سفارشات تیار کی گئی ہیں وہ ٹیوٹ سیکٹر ،انڈسٹری اور ڈویلپمنٹ سیکٹر کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہیں ۔ آخر میں ای ڈی نیوٹیک نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ۔