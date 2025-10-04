صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی ،ڈی آئی جی کی کھلی کچہریاں ،شہریوں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
آئی جی ،ڈی آئی جی کی کھلی کچہریاں ،شہریوں کے مسائل سنے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر اور ڈی آئی جی جواد طارق نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا، افسروں نے شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے اور۔۔۔

 ان کے حل کے لئے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ہدایات جاری کیں، آئی جی نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا میرٹ پر اور فوری حل ہماری اولین ترجیح ہے ،کسی بھی شہری کو پولیس کے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کھلی کچہری میں آسکتا ہے ،میرے دروازے ہمیشہ اپنے شہریوں کے لئے کھلے ہیں، آئی جی اسلام آباد نے شہریوں کی شکایات پرمتعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مقرر کردہ ٹائم فریم میں درخواستوں کو میرٹ پر حل کر کے رپورٹ سنٹرل پولیس آفس بھجوائیں،انہوں نے تمام ایس ڈی پی او ز اور ایس ایچ اوز کو ہدایات دیں کہ وہ اپنے دفاتر میں مقررہ کئے گئے ٹائم کی پابندی کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سرکاری دفاتر کی کاغذی کارروائی مکمل طور پر ڈیجیٹلائزڈ

صحت کے نئے منصوبوں پر کام شروع کرنیکی ہدایت

ایل ڈی اے: عرصہ سے ایک ہی جگہ تعیناتیوں کی فہرستیں تیار

چکن مزید 14روپے کلو مہنگا

تعلیمی بورڈ کو اساتذہ کے معاوضوں سے کٹوتیاں روک دی گئیں

سموگ:سکولوں کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل رکھنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن