ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروٖغ کیلئے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے ،رندھاوا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت شہر میں کیش لیس اکانومی کے فروغ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اسلام آباد میں کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے حوالے سے اب تک کئے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔۔۔

 ممبر فنانس نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کیش لیس اکانومی کے عمل کو تیز تر بنا رہے ہیں۔ ہر قسم کی ادائیگیوں اور وصولیوں کیلئے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم بشمول راست کیو آر کوڈ کو متعارف کرانے کو ضروری قرار دے دیا ہے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں کیش لیس اکانومی اقدامات کے تحت شہر بھر میں ابتک 5000 سے زائد تاجر و دوکاندار راست کیو آر کوڈ سسٹم سے منسلک ہوچکے ہیں اور اس سلسلے میں سیکٹر H-9 اور سیکٹر G-6 میں واقع ہفتہ وار بازاروں میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کیلئے کیو آر کوڈ سسٹم متعارف ہوچکا ہے ۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ عوام میں آگاہی پیدا کرنے اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کیلئے ایک مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے ۔ سی ڈی اے اورانتظامیہ بطور معاون بینکوں، تاجر برادری اور کسٹمرز کے مابین ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے اور اس سلسلہ میں بینکس کی فیلڈ ٹیمیں تاجروں اور صارفین کو بہتر رہنمائی فراہم کریں۔ 

 

