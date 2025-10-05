بلیو ایریا پارکنگ پلازہ تکمیل کے باوجود غیر فعال، شہریوں کو مشکلات
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)بلیو ایریا پارکنگ پلازہ تکمیل کے باوجود غیر فعال ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کی ٹریفک بدترین صورت اختیار کرتی جارہی ہے جبکہ گاڑیوں کا رش کم کرنے کیلئے ایک بڑا منصوبہ مکمل کیا جاچکا ہے۔
حکام کے مطابق بلیو ایریا پارکنگ پلازہ کی گنجائش 1,000سے 1,300 گاڑیوں تک ہے۔ اس کو مکمل ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے مگر متعلقہ پلازے کی انتظامیہ نے تاحال اس کا انتظام نہیں سنبھالا، یہ تاخیر نہ صرف مسافروں کیلئے مشکلات کا باعث ہے بلکہ متعلقہ محکمہ کو بھی بھاری مالی نقصان بھی پہنچا رہی ہے۔ وہ دکانیں جو نیلام ہو سکتی تھیں خالی پڑی ہیں اور پارکنگ فیس جو شہری ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی، وصول نہیں کی جارہی۔