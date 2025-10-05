صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس پی سکیورٹی کی کھلی کچہری شہریوں کی درخواستوں پر احکامات

  • اسلام آباد
ایس پی سکیورٹی کی کھلی کچہری شہریوں کی درخواستوں پر احکامات

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس پی سکیورٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن آپریشنز پری گل ترین نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔

شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسران کو مارک شدہ درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے تمام تر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، رشوت یا بدعنوانی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ شہریوں کے مسائل کے حل کیلئے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں، تمام درخواستوں پر میرٹ پر فیصلے کئے جائیں گے، شہریوں کی جان، مال اور عزت نفس کا تحفظ مقدم ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر نے 135 اساتذہ کو اپنی پو سٹوں پربحال کر دیا

غیر قانونی ذبخ خانوں میں اضافہ ، مضر صحت گوشت فروخت

عالمی یوم اساتذہ کے موقع پرپنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں تقریب

قلعہ دیدار سنگھ :رکشہ ڈرائیور کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش

وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبے کی تقدیر بدل رہی:اختر خان

واسا گجرات آئندہ ہفتے مکمل فعال ہوجائے گا:علی ابرار جوڑا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل