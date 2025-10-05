ایس پی سکیورٹی کی کھلی کچہری شہریوں کی درخواستوں پر احکامات
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس پی سکیورٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن آپریشنز پری گل ترین نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔
شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسران کو مارک شدہ درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے تمام تر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، رشوت یا بدعنوانی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ شہریوں کے مسائل کے حل کیلئے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں، تمام درخواستوں پر میرٹ پر فیصلے کئے جائیں گے، شہریوں کی جان، مال اور عزت نفس کا تحفظ مقدم ہے۔