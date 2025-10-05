ترنول میں سرچ آپریشن، گھروں گاڑیوں کی چیکنگ، 22 گرفتار
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ ترنول کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 150 افراد، 15 گھروں، 5 دکانوں، 15 گاڑیوں اور 55 موٹرسائیکلز کو چیک کیا۔۔۔
جبکہ 22مشکوک افراد کو قانونی کارروائی کیلئے تھانہ منتقل کیا گیا۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور شہر بھر میں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے۔ سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔