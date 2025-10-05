کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 8 میں آج الیکشن، 3 امیدوار میدان میں
راولپنڈی(خاور نواز راجہ)کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے وارڈ نمبر 8 میں آج پولنگ ہوگی۔ مسلم لیگ ن، تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے امیدوار میدان میں ہیں، پیپلزپارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر جماعتوں کو امیدوار ہی نہ مل سکے۔
وارڈ میں مسلم لیگ ن کے امیدوار ملک عبدالصمد کی پوزیشن مستحکم ہے، ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ملک عبدالکریم سے ہے۔ 34ہزار 92ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، ان میں مرد ووٹروں کی تعداد 17ہزار 1سو 34اور خواتین ووٹروں کی تعداد 16ہزار 9سو 58ہے۔ پولنگ سکیم کے تحت اس وارڈ میں 26پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں، جن میں 77پولنگ بوتھ ہیں ان میں 40مردوں اور 37خواتین کے ہیں۔ انتخابات کے دوران سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، پولنگ سٹیشنز پر 250پولیس اہلکار ڈیوٹی سرانجام دیں گے، 2021کے انتخابات میں مسلم لیگ ن کے حافظ حسین احمد کامیاب ہوئے تھے ان کی وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی۔