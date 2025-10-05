پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 1 ہزار لٹر مضر صحت دودھ تلف
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کمرشل مارکیٹ میں کارروائی کرتے ہوئے تین ملک شاپس کو سیل کر دیا۔
دوران چیکنگ دودھ کے نمونے فیل ہونے پر دکانوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، لیبارٹری ٹیسٹ میں انکشاف ہوا کہ دودھ میں خشک پاوڈر اور ویجیٹیبل آئل کی ملاوٹ کی جا رہی تھی۔ موقع پر موجود ٹیم نے ایک ہزار لٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا جبکہ دو افراد کو موقع سے حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے عناصر کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔