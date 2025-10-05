عمران اشفاق قائم مقام سیکرٹری اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن مقرر
اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر افتخار احمد باجوہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق عمران اشفاق ایڈووکیٹ کو قائم مقام سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہائی کورٹ بار چوہدری منظور احمد ججہ بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں۔