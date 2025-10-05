صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
عمران اشفاق قائم مقام سیکرٹری اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن مقرر

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر افتخار احمد باجوہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق عمران اشفاق ایڈووکیٹ کو قائم مقام سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر افتخار احمد باجوہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق عمران اشفاق ایڈووکیٹ کو قائم مقام سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہائی کورٹ بار چوہدری منظور احمد ججہ بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں۔

