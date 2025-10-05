اسلام آباد فوڈ اتھارٹی، ایک ماہ میں 224 ریسٹورنٹس کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے ماہ ستمبر کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی، ایک ماہ کے دوران ایک ہزار 224 ریسٹورنٹس اور فوڈ آئوٹ لیٹس کی انسپکشن کی گئی۔
ناقص فوڈ کوالٹی پر 113ریسٹورنٹس کو 17لاکھ 8ہزار سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ مضر صحت خوراک تیار کرنے والے 52 ریسٹورنٹس سیل کر دئیے گئے۔ شہریوں کی 63شکایات پر فی الفور کاروائی یقینی بنائی، ایک ماہ کے دوران 463 ریسٹورنٹس اور دکانوں کو لائسنس کا اجرا کیا گیا، جبکہ ایک ماہ کے دوران 87کلو مضر صحت گوشت تلف کیا گیا ۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 151لیٹر بیوریجز، 101لیٹر زائد المیعاد اور 1ہزار 42ہزار لیٹر ڈیری آئٹمز بھی تلف کی گئیں۔ ڈاکٹر طاہرہ صدیق ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی وفاقی دارالحکومت میں محفوظ خوراک یقینی بنانے کیلئے کوشاں ہے۔ خفیہ اطلاعات پر شہر بھر میں کریک ڈائون کا سلسلہ جاری ہے۔