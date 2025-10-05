سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)انسٹیٹیوٹ آف سٹرٹیجک سٹڈیز اسلام آباد (آئی ایس ایس آئی) کے انڈیا سٹڈی سینٹر نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کی تصنیف ’’پاکستان انڈیا ریلیشنز:فریکچرڈ پاسٹ، انسرٹن فیوچر‘‘ کی کتاب کی رونمائی کی تقریب کی میزبانی کی۔
تقریب میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سفیر جلیل عباس جیلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مقررین میں سعودی عرب میں پاکستان کے سابق سفیر وائس ایڈمرل خان ہشام بن صدیق اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر راجہ عامر اقبال شامل تھے۔