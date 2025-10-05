صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی

  • اسلام آباد
سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)انسٹیٹیوٹ آف سٹرٹیجک سٹڈیز اسلام آباد (آئی ایس ایس آئی) کے انڈیا سٹڈی سینٹر نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کی تصنیف ’’پاکستان انڈیا ریلیشنز:فریکچرڈ پاسٹ، انسرٹن فیوچر‘‘ کی کتاب کی رونمائی کی تقریب کی میزبانی کی۔

تقریب میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سفیر جلیل عباس جیلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مقررین میں سعودی عرب میں پاکستان کے سابق سفیر وائس ایڈمرل خان ہشام بن صدیق اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر راجہ عامر اقبال شامل تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پارکس ، گرین بیلٹس تباہ، شہری تفریح سے محروم

گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حوالے سے اجلاس

کمشنر کی زیر صدارت فلڈ سروے کی پیشرفت پر اجلاس

ڈی سی دلخوشاب پارک کی بحالی میں سست روی پر برہم

ہسپتال میں 3افراد کو قتل کرنیوالے پانچوں ملزم گرفتار

170 کلو مردہ مرغیا ں اور20 لٹر ملاوٹی دودھ تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل