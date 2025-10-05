صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کو پرامن بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، آئی جی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر رضوی کی زیرصدارت سیف سٹی اسلام آباد اور پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔

 اجلاس کے دوران سیف سٹی منصوبے میں جدید ٹیکنالوجی کے مزید موثر استعمال سمیت وفاقی دارالحکومت میں سکیورٹی کے فول پروف اقدامات، پولیس فورس کی لاجسٹک ضروریات اور شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کیلئے نئے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پولیس کی کارکردگی میں بہتری، پیشہ ورانہ مہارت کے فروغ اور عوامی خدمت کے معیار کو مزید بلند کرنے کیلئے نئی حکمت عملیوں پر بھی غور کیا گیا۔ آئی جی نے کہا کہ اسلام آباد پولیس جدید تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی، منصوبہ بندی اور جدید انتظامی اقدامات کو بروئے کار لاکر وفاقی دارالحکومت کو مزید محفوظ اور پرامن شہربنانے کیلئے کوشاں ہے۔ جبکہ پولیس افسران کی ویلفیئر سمیت شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔

