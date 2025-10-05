تجاوزات کیخلاف کریک ڈائون جاری، پراپرٹی آفس، ہوٹل مسمار
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)ڈی جی آر ڈی اے کنزہ مرتضیٰ کی ہدایت پر انفورسمنٹ سکواڈ نے ہائی کورٹ روڈ پر آپریشن کیا اور الممتاز کالونی گیٹ پر قائم غیر قانونی پراپرٹی آفس اور ہوٹل مسمار کر دیا۔
کارروائی گلریز ہاؤسنگ سکیم گیٹ نمبر 2کے سامنے کی گئی۔ پراپرٹی مالک نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر ضروری منظوری اور این او سی حاصل کیے بغیر غیر قانونی تعمیرات کی تھیں۔ آر ڈی اے کے ترجمان نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے کنزہ مرتضیٰ نے لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول ونگ کو ہدایت کی ہے کہ تجاوزات اور غیر قانونی رہائشی و کمرشل سرگرمیوں کے خلاف بلاخوف و خطر کارروائی جاری رکھیں۔ انہوں نے عوام الناس سے اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے، اتھارٹی کے ساتھ تعاون کرنے اور نقصان سے بچنے کیلئے رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کی اپیل کی۔