سیلاب، 20 ہزار روپے فی ایکڑ ہر کسان کو ملے گا، سیکرٹری زراعت

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیرصدارت منعقدہ اجلاس میں کپاس، دھان، کماد اور فیلڈ میں موجود دیگر فصلوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔

سیکرٹری زراعت نے کہا کہ کپاس کی پیداوار میں اضافے کیلئے کئے گئے اقدامات کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں، سیلاب سے نقصانات کے سروے کیلئے 2ہزار سے زائد ٹیمیں فیلڈ میں مصروف عمل ہیں۔ وزیرِاعلیٰ پنجاب نے فصلوں کے نقصان کے ازالہ کیلئے 20 ہزار روپے فی ایکڑ مالی امداد کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراپ رپورٹنگ سروس کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 26 لاکھ 50 ہزار روئی کی گانٹھوں کے برابر پھٹی کی چنائی ہوچکی ہے جبکہ گزشتہ برس اسی عرصہ کے دوران 18 لاکھ 46 ہزار گانٹھوں کے برابر پھٹی کی چنائی ہوئی تھی۔

